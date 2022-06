Renáta Kellnerová je 141. nejbohatším člověkem světa. Vlastní 292 miliard korun

Bohatství Renáty Kellnerové pochází z investiční společnosti PPF Group, která podle agentury ovládá majetek ve výši 40,3 miliardy eur (necelý bilion českých korun). Kellnerová s rodinou vlastní 98,9 procenta skupiny, minoritními akcionáři jsou pak Ladislav Bartoníček, dlouholetý spolupracovník zesnulého Petra Kellnera, a Jean-Pascal Duvieusart. Nově jmenovaný šéf PPF Jiří Šmejc by mohl do budoucna získat ve skupině až desetiprocentní podíl.

Kellnerová, která se prakticky neobjevuje na veřejnosti a nejsou k dispozici ani její fotografie, byla jmenována správkyní dědictví během probíhajícího dědického řízení poté, co Kellner v březnu 2021 zemřel při havárii vrtulníku na Aljašce.

PPF nedávno ohlásila rozprodej jednotlivých společností Home Creditu. Před několika dny oznámila prodej Home Creditu v Ruské federaci, odkud odchází i v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině, a Kazachstánu. Aktuálně prodala PPF pětici ruských investorů 49,5 procenta akcií ruského Home Creditu and Finance Bank, zbývající podíl pak hodlá skupina prodat během příštích několika měsíců.

Současně probíhá prodej i jihoasijských a indických aktiv Home Creditu. Podle informací z března patřily mezi zájemce velké finanční konglomeráty: japonské Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group a Sumitomo Mitsui Financial Group. Dalším byl i Grab Holdings, což je obří logistická společnost z jihovýchodní Asie.