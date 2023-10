Cash Only: Bydlení je velký problém budoucnosti. A řešení stále nikde

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová, Jiří Zatloukal a Jiří Nádoba každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Také města a obce by mohly jít příkladem, ale zběžný pohled do pravidel pro pronajímání obecních bytů v několika pražských částech ukázal, že krátkodobé nájemní smlouvy jsou zcela běžnou praxí. Pokud „stát“ nejde příkladem, proč by to měli dělat soukromí majitelé?