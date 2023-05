Cash Only: ČNB sama sebe usvědčila z nedostatečného boje s inflací

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Zveřejněný vyšší odhad celoroční inflace pak rozhodně nepovede k tomu, že by se do přemýšlení manažerů firem i jednotlivých domácností vrátila víra, že se Česko vyšší inflace v dohledné době zbaví.

Guvernér má pravdu, že pro další vývoj je důležitá i rozpočtová odpovědnost vlády, ale od centrální banky by bylo dost alibistické svalovat další inflační vývoj jen na vládu. Centrální banka má svůj hlavní cíl, kterým je cenová stabilita, přímo v zákoně, a nikde v něm nenajdete zmínku o tom, že by měla ve svém rozhodování vyčkávat či dokonce spoléhat na směřování fiskální politiky vlády.

Vláda by tak rozhodně měla víc šetřit a škrtat než plošně zvyšovat daně. Dobré je se v tomto směru vrátit i ke zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, jehož prezident Miloslav Kala s ohledem na provedenou analýzu uvedl, že česká ekonomika plíživě přešla z tržní na dotační a že stát rozdává miliardy , aniž by pořádně věděl proč.

Dobrý nápad měl v tomto směru jeden úspěšný byznysmen, když mi napsal, že by stát mohl příjemce státních dotací zdanit dvojnásobně než ty, kteří dotace nečerpají. Myslím, že by to ani nemuselo být dvojnásobně, a rychle by se touto metodou ušetřily desítky miliard. Řada firem totiž dotace čerpá jako příjemné přilepšení k něčemu, co by velmi často kvůli svému růstu či zvýšení konkurenceschopnosti udělaly tak jako tak i bez státní dotace. Efektivita takových dotací je pak ze strany státu skutečně nulová.