Cash Only: Konfiskace úspor inflací bude pokračovat

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Česko má to štěstí, že je stále velmi atraktivní zemí pro cizince, nicméně vůle pouštět na pracovní trh imigranty je mizivá. A to i přesto, že cizí pracovní síla té domácí konkuruje velmi málo. Vždy bude mít při hledání práce výhodu domácí pracovník, který zná dobře jazyk a kulturně je tu doma.

Cizinci většinou obsazují hůře placená místa například v pečovatelských službách či restauracích a pomocné práce, které Češi dělat nechtějí. Co se týče IT pracovníků, konkurence s Čechy tam není žádná, protože na trhu dost kvalifikovaných lidí není. Populace v Česku navíc stárne a zmenšuje se, takže ani do budoucna nebude českých pracovníků víc.