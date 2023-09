Komentář: Na podzim bude inflace ještě „zubatá“, začátkem roku spadne k cíli

Čerstvá data z dílny Českého statistického úřadu o srpnové inflaci přinesla další mírný pokles meziročního čísla na 8,5 %. Komentář České národní banky (ČNB) popisuje, které složky k tomu nejvíce přispěly a jak dopadly oproti naší prognóze. Zde pouze prozradím, že inflace odeznívá ve všech složkách vyjma cen pohonných hmot, to vše v souladu s prognózou (zbytek si přečtěte v odkazu výše).

Vaši pozornost chci nyní navést na meziměsíční čísla, jejichž vývoj nese nejvíc informací o tom, co se v inflaci nyní skutečně děje. Průměr meziměsíčních údajů inflace za poslední půlrok (start roku byl ještě zasažen skokem cen elektřiny a plynu na cenové stropy) je 0,2 %. Po převedení na celoroční čísla naznačuje inflaci ve výši 2,5 %. To je sice stále nad dvouprocentním cílem ČNB, avšak již v tolerančním pásmu cíle, které je definováno jako plus minus jeden procentní bod kolem „dvojky“.

Pokud se tedy ceny budou v příštích měsících vyvíjet podobně jako v posledním půlroce, i ta nejčastěji zmiňovaná meziroční inflace se začátkem příštího roku opravdu skokově sníží do blízkosti cíle. Průběh meziroční inflace ale nebude celou dobu sestupný. Za září sice uvidíme další snížení meziročního čísla (to by se mělo dostat až někam k sedmi procentům), ale již nyní je jasné, že další, říjnová čísla ukážou zvýšení meziroční inflace. To bude však čistě technické. Se samotnou úrovní cen ani v jejich meziměsíčním vývoji se již nic velkého dít nebude.

Pouze v meziročním srovnání budou ceny v oblasti energií v letošním říjnu vyšší, protože v loňském říjnu z technických důvodů skokově poklesly. To se stalo vlivem započtení „úsporného tarifu“, tedy příspěvku domácnostem na zvýšené náklady za energie, do cenové statistiky. Bez něj by meziroční inflace na konci loňského roku byla vyšší, letos zas nižší, jak ukazuje graf níže. Očekávané říjnové zvýšení meziroční inflace opět nad osm procent bude ryze technické a pro nikoho by nemělo být překvapením.

Začátkem příštího roku pak dojde ke skokovému snížení meziroční inflace do blízkosti dvouprocentního cíle. Jaká jsou rizika, že se to nemusí naplnit? V posledních měsících vidíme (meziměsíční) nárůst cen ropy a následně cen pohonných hmot na čerpacích stanicích. Ty sice pokles meziroční inflace nyní mírně zpomalují, ale stále jsou mnohem níže než před rokem. Není to nic oproti tomu, čemu domácnosti čelily ještě loni touto dobou.