Odepsání jádra jde těžko vzít zpět. Opakujeme chybu, která nás přijde draho

Bohužel tento přístup jen opakuje chybu, na kterou dnes draze doplácíme v energetice. A nejde jen o odstavování uhelných zdrojů. Německo a další odpůrci jaderných zdrojů v minulých letech dotlačili Evropskou komisi ke zpochybňování jaderné energetiky jako bezemisního a stabilního zdroje. Jelikož ještě před rokem reálně hrozilo, že jádro bude odsouzeno do klatby jako špinavý zdroj, podobně jako se tomu stalo u uhlí, tak nejenže jaderné elektrárny v Německu určené k předčasnému odstavení omezily peníze vkládané do údržby, ale všichni podnikatelé v oboru, zcela racionálně, omezili své kapacity. Teď nás straší nedostatek energie a vysoké ceny.

Jak však tvrdě ukázala současná energetická krize, jde o proces nevratný. Elektrárny v Bavorsku lze sice provozovat o několik měsíců déle, než vyhoří stávající palivo, ale už je nemožné a ekonomicky nesmyslné investovat do prodloužení činnosti o několik let. Garantovat možnost nového provozu v desítkách let, tedy tak dlouho, aby se reinvestice ekonomicky vyplatila, nikdo nebude.