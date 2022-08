Pomáhá startupům a říká: Češi jsou podnikaví, ale nejsou podnikatelé

Uspěl a českou startupovou scénu by dnes mohl sledovat zpovzdálí, třeba z Karibiku. Vít Horký na ní ale zůstal. Inicioval založení Czech Founders, komunity, která podporuje podnikavost a globální ambice českých startupů. „Pomáháme budovat startupové Česko,“ popsal své aktivity v rozhovoru se zástupci poradenské společnosti Deloitte. Ta v tuzemsku každoročně sestavuje žebříček nejrychleji rostoucích technologických startupů, kam lze přihlášky ročníku Technology Fast 50 zasílat ještě do konce srpna.

Být podnikavý a být podnikatel není to samé. „My (Češi) jsme podnikavci, ne nutně to znamená, že jsme podnikatelé. Být podnikatel je řemeslo, které se musíme naučit, a toto know-how nám velmi často chybí. Protože okolo sebe nemáme velký dostatek vzorů a taky se to neučí na školách,“ řekl v podcastu dCast. V českém startupovém prostředí provedli studii postihující nejpalčivější problémy zakladatelů startupů. Patří mezi ně i nedostatečné vzdělávání ve smyslu přípravy na podnikání. „Budeme pro mladé lidi pořádat intenzivní dvoudenní kurzy podnikavosti s globálním přesahem. Chceme zvát úspěšné foundery, aby sdíleli svoje know-how, a zkusíme i pomáhat realizovat něco jako studijně-pracovní stáže. Dát lidem ochutnat něco z pověstného Silicon Valley, aniž by se tam nutně museli přesouvat,“ popsal Vít Horký své plány.