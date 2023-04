Přebytek plynu. Nevídaný fenomén tlačí ceny dolů

„Topnou sezonu jsme zahájili dobře. Zásobníky v Evropě byly naplněné většinou z 90, u nás i ze 100 procent. To, že skončíme dobře, bylo tedy zřejmé již zhruba od ledna. Je to ale podmíněné tím, že na podzim jsme plyn nakupovali, ať to stojí, co to stojí,“ vysvětluje Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.