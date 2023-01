Přehled potravin, které nejvíce zdražují

V květnu se nejspíš plně začal projevovat efekt války na Ukrajině, dopadající do cen zemědělských komodit, jako jsou pšenice, sója a hnojiva. Obavy z nedostatku pšenice vystřelily ceny mouky meziročně o 64 procent. Energetická krize se zároveň více přenesla do sektoru živočišné výroby. Některým zpracovatelským firmám už na jaře dobíhaly fixní smlouvy na levnou elektřinu či plyn.

V říjnu se v cenách cukrovarů poprvé naplno projevilo enormní zvýšení výdajů za plyn a elektřinu. Právě v tomto měsíci se naplno rozběhla časově omezená cukrovarnická kampaň a ceny cukru plošně skokově vzrostly. V době začátku nové kampaně se projevil dočasný nedostatek v EU. Podobně jako Češi podnikají výpady za nákupy do nákupních parků v Polsku, Poláci vykupovali cukr v českém pohraničí.

Letošní rok by měl být ve znamení pomalejšího nárůstu cen potravin a nápojů. Ceny se však ještě nezastavily, u některých výrobků v regálech se od ledna opět upravily cenovky.

„Začátek roku je doprovázen přeceňováním ze strany obchodníků. Je proto možné, že první měsíce v letošním roce budou stále ve znamení velmi vysoké inflace. Následně by se situace měla začít zlepšovat a inflace v průběhu roku klesne na jednocifernou úroveň,“ odhaduje Křeček.

„Na začátku letošního roku inflace nejspíše kvůli plošnému přeceňování ještě zrychlila. V průběhu roku by měla postupně klesat a opět dosáhnout jednociferných hodnot. Stále však bude vzdálena dvouprocentnímu inflačnímu cíli centrální banky,“ uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Podle něj by měla Česká národní banka zabránit riziku dopadu inflace do životní úrovně lidí prostřednictvím úrokových sazeb. Současné vedení ČNB v čele s Alešem Michlem je vůči navyšování úroků, které by mohlo inflaci snížit, odtažité.