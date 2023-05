Statistici zhoršili svůj odhad, česká ekonomika klesla více, než čekali

„Meziroční HDP klesá a další vyhlídky nejsou zrovna nejlepší. Spotřebu domácností silně ovlivňují zvýšené výdaje zejména na základní potřeby spojené s bydlením a jídlem, takže logicky méně utrácíme za zbytné věci. Naše peněženky by se ale výhledově s poklesem inflace mohly znovu naplnit. Co nás ale netěší, je pohled do Německa, kde nejsou čísla úplně pozitivní. Tamní HDP mezikvartálně pokleslo, a náš západní soused se tak dostal do technické recese. Je přitom známo, že naše hospodářství do jisté míry kopíruje vývoj v Německu. Výhled tedy stále není příznivý,“ reagoval ny aktuální čísla Miroslav Šilhan, ředitel, investiční skupina LOGeco.