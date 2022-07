Ulehčení pro firmy, kterým stát omezí plyn. Budou ho smět převádět

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novelu vyhlášky o nouzovém stavu v plynárenství. Zveřejněna by měla být již 1. srpna, potvrdil mluvčí MPO. Obsahovat má především upravené definice jednotlivých tzv. „regulačních stupňů“. Ty stanovují, v jakém pořadí a jakým způsobem se budou omezovat dodávky plynu do podniků a domácností v případě nouze.

„V současné době je novela vyhlášky k projednání v orgánech Legislativní rady vlády České republiky a všechny kroky spějí k tomu, aby byl zmíněný termín reálný,“ řekl pro Seznam Zprávy mluvčí MPO David Hluštík.

Co se stane, když vypnou plyn

Novela reaguje na současnou situaci na trhu s energiemi a především na trhu s plynem. Nejistota panující kolem dodávek plynu z Ruska roste s každým dalším týdnem, a vláda proto musí reagovat.

V současnosti definuje vyhláška deset stupňů, v rámci kterých by byly jednotlivé podniky omezovány a následně odpojovány od dodávek plynu. Potíž je v tom, že pokud má například jedna firma více závodů, musela by omezit všechny stejně. To se ale od srpna změní.

„Průběh slučování jsme na půdě SP ČR s firmami diskutovali a byl to jeden z našich zásadních požadavků. Novela vyhlášky pravidla slučování umožňuje a popisuje. Tam, kde to bude možné, si mohou firmy samy určit, kde a jak odběry omezí za svá jednotlivá odběrná místa ve prospěch jiných odběrných míst,“ říká pro Seznam Zprávy Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Kompletní podoba nových regulačních stupňů bude podle posledních informací známá až 1. srpna, některé body jsou jasné ale už teď. Zásadní změna se bude týkat odpojování podniků, respektive odběrných míst plynu, v případě akutního nedostatku této komodity.

Podniky budou moci slučovat výrobu

„Při odběrovém stupni č. 2 lze slučovat pouze povolené denní hodnoty odběrných míst zařazených do skupiny B1, při odběrovém stupni č. 3 až 5 lze slučovat povolené denní hodnoty odběrných míst zařazených jak do skupiny B1, tak i B2 a při odběrovém stupni č. 6 lze slučovat pouze povolené denní hodnoty odběrných míst zařazených do skupiny B2,“ vysvětluje mluvčí MPO. Znamená to tedy, že největší závody tak budou moci sloučit provoz svých fabrik ve druhém až pátém stupni plynové pohotovosti. Tedy ve stupních, které podle současné vyhlášky pouze omezují dodávky plynu, ale nepřerušují je. Odběrná místa tak stále budou moci čerpat určité množství plynu z distribuční soustavy.

Deset odběrových stupňů Odpojovány od plynu by byly skupiny odshora dolů Skupina Podskupina Charakteristika spotřeby A nad 630 MWh ( asi 60 tis. m³) úplný nebo částečný přechod na náhradní palivo B1 nad 52 500 MWh (asi 5 mil. m³) převažující technologický odběr, poslední zimní období méně než 70 % posledního roku B2 nad 4200 MWh do 52 500 MWh ( asi 400 tis. m³ až 5 mil. m³) převažující technologický odběr, poslední zimní odběr méně než 70 % posledního roku C1 nad 4200 MWh ( asi 400 tis. m³) převažující otopový odběr, poslední zimní období více než 70 % posledního roku, více než 20 % vyrobeného tepla pro domácnosti, zdravotnické nebo sociální služby C2 nad 4200 MWh ( asi 400 tis. m³) převažující otopový odběr, poslední zimní období více než 70 % posledního roku D nad 630 MWh ( asi 60 tis. m³) výroba potravin, živočišná výroba, výroba pohonných hmot, CNG, zdravotnická a sociální zařízení, IZS, BIS, ČNB, vězení, krematoria D1 převažující otopový odběr, poslední zimní období více než 70 % posledního roku D2 převažující technologický odběr, poslední zimní období méně než 70 % posledního roku E nad 630 MWh do 4200 MWh ( asi 60 až 400 tis. m³) která nepatří do A nebo B F do 630 MWh ( 60 tis. m³) tedy všechen maloodběr + všechny domácnosti Zdroj: EGÚ Brno

V šestém odběrovém stupni, tedy v prvním stupni pro přerušení dodávek plynu, pak budou moci odebírat plyn pouze odběrová místa, respektive výrobní závody atp., s maximální spotřebou do 52 500 MWh. Ty jsou označené jako odběrový stupeň B2.

Odběrové stupně B1 a B2 jsou „odběrná místa s převažujícím technologickým odběrem plynu. Jedná se například o chemický, hutní, sklářský, keramický průmysl, ale i další provoz,“ vysvětluje Čížek. Další skupiny odběrových míst možnost slučovat nebo rozdělovat výrobu mít nebudou.

Vyhláška jde správným směrem

Svaz průmyslu a obchodu novelu vítá. Zároveň počítá s tím, že MPO bude nadále upravovat vyhlášku tak, aby byla pravidla směrodatná i pro zajištění minimálního technologického odběru plynu, který je potřebný pro postupné a bezpečné odstavení zařízení.

„Je ale potřeba zdůraznit, že tato dílčí novela vyhlášky není řešením pro krizové scénáře a dlouhodobější výpadky. Potřebujeme nastavit mnohem více pravidel nad rámec této vyhlášky, aby měly firmy jistotu, jak postupovat v případě dlouhodobého výpadku dodávek plynu,“ dodává Čížek.

Podle něj je klíčové, aby firmy věděly, jak bude MPO v případě dlouhodobého výpadku postupovat, jak jsou nastavené krizové scénáře a především za jakých okolností budou jednotlivé odběrové stupně vyhlašovány.