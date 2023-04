Radikálně šetřící Češi posílají zemi do problémů

ANALÝZA. Češi si nyní ukládají do bank nejvíc peněz v novodobé historii. Začali razantně šetřit. A to nejvíc ze všech Evropanů. Odborníky trend znepokojuje, když lidé příliš spoří, může to zabrzdit ekonomický rozvoj.