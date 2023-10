Válka s plasty, kterou Evropa prohrává

Zároveň je ale třeba dodat, že do čísel zasáhla úprava parametrů. „V posledních letech se u plastů zpřesnilo, co je materiálová recyklace a co není,“ upozorňuje Milan Havel, odborník na odpadovou tematiku spolku Arnika. Jinak řečeno: například využití plastů na alternativní paliva bylo dříve považováno za recyklaci, což už dnes neplatí.

A Češi také nadprůměrně recyklují. Až do pandemických let 2020 a 2021 se v Česku dočkala recyklace více než polovina všech vyhozených plastů.

Rostoucí množství plastů není úplně dobrá zpráva. „Znamená to, že více odpadu spalujeme. Vypouštíme do ovzduší nejen emise CO2, ale také různé toxické látky, které plasty obsahují,“ vypočítává dopady na životní prostředí Havel a připomíná ropný základ materiálu. „Prakticky pálíme další ropu nebo tradiční paliva, protože zhruba 50–60 procent emisí ze spaloven komunálního odpadu je fosilního původu.“

Možná ještě větší problém mohou znamenat mikroplasty. „Pokusy prokázaly, že se mohou dostat do těla a narušit naše fungování. Mluví se například o tom, že to může být jedna z příčin demence,“ vysvětluje Havel.

Plastová lavina roste dlouhodobě. Podle Havla je výhoda plastů - nízká cena a dobrá tvárnost - pro životní prostředí velkou nevýhodou. „V tržním prostředí je to ideální materiál, který přináší zisk. Bohužel to vede k nadužívání plastů i tam, kde by to nemuselo být.“ Ostatně statistiky mluví jasně - zatímco v roce 1950 byla světová produkce plastů 1,5 milionu tun, předloni to bylo 390,7 milionu tun.