Data: Více než dvě miliardy lidí nemají přístup k bezpečné pitné vodě

WHO přesto varuje, že pokud bude současný trend zachován, v roce 2030 bude mít doma pouze 81 procent světové populace přístup k nezávadné pitné vodě, takže 1,6 miliardy lidí bude stále bez ní. Nedošlo by tak k naplnění jednoho z cílů udržitelného rozvoje, v němž si OSN stanovila, že do roku 2030 by měl být univerzální a rovný přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny.