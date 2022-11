Denní doprava? Na kole je nebezpečno, Češi volí raději chůzi nebo auto

Vyplývá to z dat Výzkumníka Seznam , který v říjnu zjišťoval, jak obyvatelé Česka využívají k dopravě jízdní kola.

Co vlastně od denního využívání jízdního kola odrazuje? Zdaleka nejčastěji lidé uvádějí pocit ohrožení na zdraví nebo na životě (31 %), dalším důvodem je nezvyk při současném životním stylu. S tím má problém skoro čtvrtina (23 %) lidí.

Kromě těchto důvodů pak respondenti uvádějí například velké denní nákupy, nutnost rozvozu dětí do školy či na kroužky, ale hojně je zastoupena také vlastní lenost a agresivita řidičů aut. Odrazuje také strach, že budou lidé v roli cyklistů otravovat řidiče aut. Vzácněji se jako důvod objevily zdravotní potíže nebo velká vzdálenost, kterou by lidé museli ujet do práce.