Hrozí křižovatce Evropy kolaps? České obce odmítají nedělní kamiony

Už dnes je Česko jednou z top zemí, co do počtu nákladních aut na silnicích.

To by se ale mohlo změnit. Na závěrečné schválení, k němuž má dojít za dva týdny, čeká pozměňovací návrh z pera poslance ODS Stanislava Blahy. Od kroku si slibuje vyšší bezpečnost na silnicích, odlehčení odpočívkám ale i zlepšení pracovních podmínek pro řidiče kamionů.

Blaha úpravu dle svých slov konzultoval s Ministerstvem dopravy a podává ji na základě dat, a podkladů, která má ministerstvo k dispozici. Na dotaz, jestli návrh vychází z nějaké analýzy a jestli by ji mohli zástupci ministerstva popsat, například konkrétně kolik by na silnicích přibylo nákladních vozidel, ale odpověděl mluvčí resortu následovně: „Vychází z potřeby stovek řidičů, kteří se mohou vrátit na víkend ke svým rodinám a nemusejí čekat hodiny na odpočívkách, než mohou do místa vykládky nebo domů dojet.“

Konkrétní data ale chybí i Svazu měst a obcí. „Vyhodnocení dopadů by měl ideálně předložit předkladatel návrhu,“ reagovala Mottlová na otázku, jestli mají představu, jaké dopady by schválení návrhu mělo. „Vzhledem k tomu, o jak zásadní změnu jde, mělo by proto návrh předložit Ministerstvo dopravy spolu s analýzou dopadů a předložit návrh do řádného připomínkového řízení. Takto máme v ruce poslanecký návrh před třetím čtením s jen velmi lakonickým zdůvodněním.“