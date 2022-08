Starý podvod cílí nově na Čechy. Může je připravit o tisíce

Má to však jeden háček - jde o podvod. Celé to funguje na principu takzvaných botů (počítačových programů), kteří se snaží přesvědčit lidi, aby dobrovolně poslali své peníze. Jak připomíná společnost Avast , která na problém upozornila, program s potenciálními oběťmi dokáže automaticky vést konverzaci, na jejímž konci se snaží poškozené přesvědčit, aby poslali 250 dolarů (6 tisíc korun) pro aktivaci svého obchodního účtu.

Podvodné stránky jsou natolik sofistikované, že se do určité míry umí bránit odhalení. „Pokud uživatel používá VPN (virtuální privátní síť používaná například pro zvýšení bezpečnosti uživatele na internetu, pozn. red.), stránky použité v této kampani to dokážou zjistit a automaticky jej přesměrují na neznámý e-shop,“ vysvětluje Kramár. „Ten však nefunguje, návštěvníci stránek si mohou prohlížet produkty, ale nemohou je přidat do košíku ani nakupovat. Podvodná stránka se tak skrývá před nežádoucím přístupem a vyhýbá se lovcům phishingu a bezpečnostnímu softwaru.“

Obrana před podobnými útoky je přitom už řadu let postavena na stejných základech. V první řadě je třeba připomenout, jak důležitá je ostražitost. Mnoho lidí si myslí, že jsou dostatečně inteligentní na to, aby „naletěli“. S tím, jak se vyvíjejí technologie, jsou však tyto praktiky stále sofistikovanější a hůře prohlédnutelné. Základem je tedy zdravá skepse vůči až příliš lákavým nabídkám. Konkrétním příkladem může být zmíněná investice 100 dolarů za 600 dolarů denně, jak ukazuje Avast.

Využívání veřejných hotspotů se liší podle vzdělání i věku. Například do internetového bankovnictví se přihlašuje jeho prostřednictvím 40 procent lidí do 35 let a polovina lidí se základním vzděláním. Ve věkovém rozpětí od 54 do 65 let se takto přihlašuje 29 procent lidí, mezi středoškolsky a vysokoškolsky vzdělanými je podíl necelá třetina.