Pasažéři i zaměstnanci. Data ukazují, co způsobuje krizi v letectví

Londýnské letiště to oznámilo na začátku července, poté, co 62 procent letadel mělo zpoždění. Oproti předcovidové době to znamená nárůst o 78 procent. V porovnání s červencem 2019 bylo také šestkrát více letů (3,5 %) zrušeno. Heathrow chce počet letenek omezovat zatím do půlky září.