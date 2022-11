Radnice opanovali muži. V polovině velkých měst vládne ODS spolu s ANO

Při analyzování jednotlivých kandidátů a kandidátek a toho, z jakého místa uspěli a dostali se do nejužšího vedení města, se ukázal jev, který je častější, než by se dalo očekávat: vyšší počty lidí, kteří zasedají v radách, aniž by vůbec uspěli ve volbách.

Že se zvolení lidé vzdávají mandátu, je poměrně běžná věc. Po letošních komunálních volbách se ale ukázalo, že zhruba každé desáté zastupitelstvo zvolilo do rady města lidi, kteří skončili původně jako náhradníci. Do zastupitelstva města se dostali až poté, co se někdo jiný vzdal mandátu, a zastupitelstvo je následně zvolilo do rady města.