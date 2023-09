Třetina studentů se uživí sama, přivydělává si většina

Zatímco většina středoškoláků stále bydlí s rodiči (90 %), studenti vysokých škol opouštějí rodinné hnízdo častěji. Téměř tři čtvrtiny z nich (71 %) nebydlí doma. Necelá pětina je na kolejích a skoro třetina na privátech či ve sdílených bytech s dalšími spolubydlícími. Každý desátý student či studentka uvádějí, že bydlí ve vlastním bytě. Ve věkové skupině od 19 do 22 let uvádějí čtyři procenta, že žijí ve vlastním.

Pro doplnění: Skupina mileniálů (od 18 do 30 let) považuje za ideální věk pro osamostatnění se 25 let. Údaj se neliší nijak významně v rámci celé Evropy a průměrný věk odchodu z domova pak je 26 let. Nejdéle bydlí lidé s rodiči v menších městech a na vesnicích, ve velkých městech se stěhují dříve.