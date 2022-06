Přehled: Kam míří odpad, který vytřídíte

Navzdory tomu loni vývoz odpadu ze států EU do zahraničí dosáhl dosud nejvyšších hodnot. Nová data Eurostatu ukazují , že od roku 2004 došlo k nárůstu o 77 procent. Meziročně se ovšem zvýšil také objem dovezeného odpadu ze třetích zemí do unie: od roku 2004 jde o nárůst o 11 procent.

„Jednak je to tím, že objem celkově roste, jednak tím, že více třídíme. Plus je to taky dáno globalizací, kdy je prostě výhodnější odpad vyvážet do zahraničí,“ vysvětluje Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA. „Když odpad nevytřídíme, máme směsný odpad, který potom končí ve skládkách nebo ve spalovnách,“ dodává.