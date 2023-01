Agentury v USA zkoumají možné souvislosti mezi očkováním proti covidu a mrtvicí

Americký bezpečnostní monitorovací systém upozornil, že posilující dávka bivalentní vakcíny proti covidu-19 upravená na typ viru omikron amerického výrobce léků Pfizer Inc (PFE.N) a jeho německého partnera BioNTech by mohla souviset s určitým typem mozkové mrtvice u starších dospělých. Podle tiskové agentury Reuters to vyplývá z předběžných údajů, které analyzovaly americké zdravotnické úřady.