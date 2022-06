Česko spálilo přes milion vakcín. O osudu dalších rozhodnou příští měsíce

Nejvíce se přitom dle údajů ministerstva zlikvidovalo vakcíny od firmy AstraZeneca s názvem Vaxzevria, a to dokonce 1 067 240 kusů ze tří milionů, které do republiky přišly. Nyní už v Česku statistiky žádné dávky neevidují.

Druhá nejčastěji používaná mRNA vakcína Moderna se zlikvidovala v počtu přibližně 203 tisíc kusů a ničila se i poměrně populární jednodávková vakcína Janssen – stát se do začátku června zbavil víc než 14 tisíc těchto látek.

Ministerstvo zároveň k informacím doplnilo, že jde o přibližné počty. „S koncem pandemického stavu se zrušila povinnost poskytovatelů hlásit do CFA (Covid Forms App, aplikace pro logistiku kolem vakcín, pozn. red.) počty zničených dávek, tudíž jde o hrubá data,“ uvedl mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Zrušení stavu pandemické pohotovosti schválila sněmovna 4. května, údaje by tak měly reflektovat situaci minimálně k tomuto datu.

Například částka za jednu dávku látky Vaxzevria se dříve odhadovala kolem 50 korun, u Janssen přibližně 200 korun. Třeba mRNA vakcíny užívané i k posilujícímu přeočkování ale podle Financial Times v průběhu loňska podražily. U Comirnaty se měla cena dostat na zhruba 497 korun za dávku a u Spikevaxu od Moderny lehce přes 500 korun. Stát tak pravděpodobně zlikvidoval vakcíny za stovky milionů korun.

„Smlouvy se podepisovaly s výrobci vakcín před dvěma lety v situaci, která byla velmi dramatická a vakcín byl nedostatek. Udělal se tedy nějaký rezervační systém a smlouvy se podepsaly na tři roky dopředu. Už některý z předchozích ministrů podepsal objednávku i na příští rok a mám tedy na příští rok objednané vakcíny. Je dobré, že je zafixována cena na tu před třemi lety. My ji ale zaplatit musíme, i kdybychom vakcíny nechtěli,“ řekl ministr pro Seznam Zprávy.

„Česká republika zároveň plánuje darování jednoho milionu vakcín proti covidu-19 do Indonésie, která zahajuje očkování posilujícími dávkami. To by se mělo uskutečnit v průběhu letních měsíců a Česko se tak podílí na vakcinačním úsilí proti covidu-19 v rozvojových zemích,“ uvedlo Ministerstvo zahraničních věcí.