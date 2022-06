Česko má ve skladech sedm milionů vakcín, další miliony ještě musí odebrat

Pandemie covidu-19 se vrací do své mírné letní fáze a v Evropské unii se naplno rozbíhá hra o covidové vakcíny. Podle petice východoevropských států je nejvyšší čas na otevření vakcínových smluv.

Ty se podle nich uzavíraly během nejtěžší pandemické doby, kdy veřejnost tlačila na zakoupení co největšího počtu dávek. Poptávka se ale výrazně zmenšila a státy proto nyní chtějí dohody přenastavit.

V dopise, který citoval server Politico , zmiňují příliš velké zásoby vakcín a snahu ochránit své státní finance. Kontrakty by podle nich měly být ukončeny „pokud již nejsou potřeba ze zdravotní ani epidemiologické perspektivy“. Stejně tak by mělo být možné redukovat počet objednaných dávek, aby lépe odpovídaly poptávce.

Jak pro Seznam Zprávy uvedl mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob, věc chce vzít do vlastních rukou a využít k tomu české předsednictví EU, které začíná v červenci.

Resort ministra Vlastimila Válka z TOP 09 chce podle vyjádření agendu za pár týdnů řešit a pomoci Komisi najít vhodný kompromis, kdy členské státy EU dostojí smluvním závazkům, ale zároveň budou mít co nejvýhodnější podmínky pro odebírání již zakoupených vakcín.

Proč petice přistála na stole eurokomisařky pro zdravotnictví Stelly Kyriakidesové právě nyní, je zřejmé: pandemie koronaviru se dostává do mírné fáze a evropským státům zůstávají ve skladech i miliony nevyužitých dávek, jimž bude do budoucna procházet doba expirace. Zájem o očkování je mizivý a stále není jasné, jak to bude na podzim.