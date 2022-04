Polsko nebude přebírat další vakcíny. Připravuje se na tvrdou právní bitvu

Polsko už nebude přebírat další dodávky vakcín proti covidu-19 v rámci unijní dohody o nákupech, ani za ně platit. Řekl to v úterý ministr zdravotnictví Adam Niedzielski televizi TVN24 . Připustil také, že důsledkem bude právní spor s výrobci vakcín.

Polsko stejně jako ostatní členské státy EU dostávalo během pandemie covidu-19 vakcíny proti covidu-19 na základě kontraktů mezi Evropskou komisí a výrobci jako BioNTech, Pfizer a Moderna. Největším dodavatelem vakcín do Polska je Pfizer.

„Polsko nemůže přímo ukončit dohodu o dodávkách vakcín, protože jejími stranami jsou Evropská komise a výrobci,“ vysvětlil Niedzielski. Hodnota kontraktu o dodání vakcín do Polska do konce příštího roku jenom s jedním výrobcem obnáší šest miliard zlotých (zhruba 31,5 miliardy korun), z toho více než dvě miliardy zlotých se týkají letoška.

Niedzielski prohlásil, že Polsko se snažilo dodávky vakcín rozložit v čase, ale to se nepovedlo. „Chtěli jsme ty dodávky rozložit do 10 let a platit ve chvíli, kdy dostaneme vakcíny. Bohužel jsme se ze strany výrobců setkali s absolutní absencí přizpůsobivosti,“ řekl ministr v rozhovoru s TVN24.