Ptali jsme se, proč se lidé nyní očkují: „Donutil mě systém, kvůli cestování“

„První dvě dávky jsem si nechala dát i kvůli obavám z nemoci, ale teď už to tak není. Řekla jsem si, že když už mám ty dvě, tak to nenechám na půli cesty. Hlavně mě donutil systém, kvůli cestování. Na čtvrtou dávku bych na podzim ale spíš nešla. Přijde mi to zbytečné. Nebo bych to řešila až na poslední chvíli,“ vypráví 28letá Simona.