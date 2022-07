Koronavirus se chová nepředvídatelně, říká Chlíbek. S nadějí hledí k jižní Evropě

„Viděli jsme, že se virus umí chovat nepředvídatelně,“ říká pro Seznam Zprávy epidemiolog a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, podle něhož Česko nárůst případů očekávalo na základě informací ze zemí Evropy, například z Portugalska či Itálie. „Doufejme, že se to bude vyvíjet podobně a dojde k určité stagnaci a poklesu.“

Chlíbek podotýká, že je těžké odhadnout, jak dlouho současná vlna bude pokračovat. „Lze se domnívat, že by nemusela mít trvalý vzestup až do podzimu nebo zimy. Pořád si myslím, že to hlavní přijde teprve na podzim,“ pokračuje.