Ivánku, kamaráde. Ministerstvu pomáhá s propagací očkování Čtvrtníček

Lidé, zejména starší 60 let, by se podle něj měli před touto vlnou přeočkovat.

Pokud koronavirus nebude mutovat negativním směrem, který by vyžadovat opakovat očkování jak na jaře, tak na podzim, bude podle Válka pravděpodobné přeočkování jednou ročně na podzim. „Přeočkování by mělo všechny chránit minimálně devět měsíců,“ dodal ministr.

„Nejsem odborník, ale měl jsem takový středně těžký průběh. Bylo to ještě před tím, než byly k dispozici vakcíny. Měsíc na to ve stejné nemocnici umřel můj táta. Kdyby vakcína byla, mohl tady ještě být,“ řekl novinářům.ě zemřou,“ uvedl Válek.

Válek na dotaz ČTK odpověděl, že do budoucna nezvažuje o tom, že by pro mladší 65 let a jinak zdravé, podobně jako u chřipky, nebyly vakcíny na covid-19 hrazené z veřejného zdravotního pojištění. „Naopak budu chtít, aby vždycky všechny vakcíny byly hrazené a ty co nejsou, aby se postupně hrazenými staly,“ řekl.