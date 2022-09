Konec pandemie covidu-19 je na dohled, uvedl šéf WHO

Svět nikdy nebyl v lepší pozici pro ukončení pandemie onemocnění covid-19, řekl ve středu na tiskovém briefingu v Ženevě generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Minulý týden byl počet týdně hlášených úmrtí na onemocnění covid-19 nejnižší od března 2020. Nikdy jsme nebyli v lepší pozici pro ukončení pandemie. Ještě tam nejsme, ale konec je na dohled,“ uvedl Tedros.

„Maratonský běžec se nezastaví, když se mu před očima objeví cílová čára; běží dál s veškerou energií, která mu zbývá,“ řekl šéf WHO. „Stejně tak musíme běžet i my. Cílovou pásku vidíme, jsme ve vítězné pozici, ale teď je nejhorší čas přestat běžet. Teď je čas běžet ještě usilovněji a postarat se o to, abychom protnuli cílovou čáru a sklidili ovoce za všechnu naši tvrdou práci.“

WHO ve středu zveřejnila šest strategických bodů, které nastiňují klíčová opatření, jež by měly vlády přijmout k ukončení pandemie. Dokumenty vycházejí ze zkušeností za posledních 32 měsíců a nabízejí návod, jak zachránit životy, ochránit zdravotnické systémy a zabránit narušení sociálního života.

Jsou „naléhavou výzvou pro vlády, aby se důkladně podívaly na své zdravotnické strategie,“ prohlásil Tedros. Přestože oficiální počty případů onemocnění mohou v některých případech být podhodnocené, trendy ukazují, že počet případů celosvětově neustále klesá.

„Naléhavě žádáme všechny vlády, aby investovaly do očkování nejohroženějších skupin, včetně zdravotnických pracovníků a starších lidí, což je nejvyšší priorita na cestě k 70% proočkovanosti. Země by měly integrovat systém sledování onemocnění covid-19 s dalšími respiračními onemocněními a integrovat péči o pacienty s covidem-19 do systémů primární zdravotní péče,“ uvedla WHO.

„Vlády by rovněž měly plánovat pro případ nárůstu počtu případů a ujistit se, že mají k dispozici potřebné zásoby, vybavení a zdravotnické pracovníky. Také by měly dodržovat opatření pro prevenci a kontrolu infekcí, aby ochránily zdravotnické pracovníky a pacienty, kteří mají jiné onemocnění než covid-19. V neposlední řadě vyzýváme vlády, aby jasně komunikovaly s veřejností o všech změnách, které provedou ve svých zásadách týkajících se covidu-19, a o důvodech těchto změn,“ stojí v prohlášení WHO.

V týdenní epidemiologické aktualizaci WHO zveřejněné ve středu stojí, že mezi 5. a 11. zářím bylo celosvětově hlášeno něco málo přes 11 000 úmrtí, což je o 22 procent méně než v předchozím týdnu. Nejvyšší počet týdenních úmrtí hlásily Spojené státy, následované Japonskem, Ruskem, Brazílií a Filipínami.

Pokles byl zaznamenán v pěti regionech ze šesti, do nichž WHO svět dělí. V evropském regionu došlo k poklesu o 31 %, v regionu jihovýchodní Asie o 25 %, v americkém regionu o 22 %, v západním Pacifiku o 11 % a ve východním Středomoří o 10 %. V africkém regionu byl zaznamenán 10% nárůst počtu úmrtí.