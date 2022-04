V USA roste počet nakažených covidem-19, mrtvých je téměř milion

Přírůstky se tento týden dostaly nad 50 tisíc případů na den, což je nejvyšší hodnota od začátku března. Je to nicméně stále méně než desetina rekordu z poloviny ledna.

Každý den přibývají stovky dalších, byť jsou aktuálně přírůstky nejnižší od loňského srpna a do tohoto týdne stále klesaly. Statistiky deníku The New York Times ukazují, že se pokles už nicméně zastavil i u bilance hospitalizovaných s covidem-19.