Bruce Springsteen, Ed Sheeran i Sam Smith. Koncertní sezona se začíná plnit

Hvězdy příští koncertní sezony ohlásily největší tuzemské festivaly Colours of Ostrava a Rock for People, ale také agentura Live Nation. Ta do Česka po dvou letech opět přiveze německé Rammstein, kteří se 11. května vrátí do pražských Letňan v rámci své evropské stadionové tour, ale také Depeche Mode. Obě kapely v hlavním městě zahrají pro velký zájem publika hned dvakrát.

Začátkem týdne Live Nation ohlásila další koncertní událost – vystoupení legendárního amerického písničkáře Bruce Springsteena. Se svou kapelou E Street Band se vrátí ke své aktuální tour, s níž v roce 2023 už objel západní Evropu a opět posbíral nadšené recenze. „Působí jako lidé, kteří beznadějně touží po tom, být na pódiu, jako barová kapela, která pořád nemůže uvěřit tomu štěstí, že může hrát pro celý stadion. Přestože to dělá už od osmdesátých let,“ psal o Springsteenovi a E Street Bandu na jaře letošního roku deník The Guardian.

Springsteenova show je naplánovaná na 28. května opět do pražských Letňan, tedy na místo hostující největší koncerty v Česku. Koncert umělce, který získal nejvyšší civilní vyznamenání od bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy a před dvěma lety k němu přidal ještě medaili od prezidenta Joea Bidena, bude jediným ve střední Evropě. Předprodej vstupenek v ceně 1690 Kč začíná v pátek dopoledne v síti Ticketportal.

Koncerty 2024 22. 2., 24. 2. – Depeche Mode, O2 arena, Praha 11. 3. – Idles, SaSaZu, Praha 14. 3. – The 1975, Fortuna Arena, Praha 11. 5., 12. 5. – Rammstein, Letňany, Praha 28. 5. – Bruce Springsteen a The E Street Band, Letňany, Praha 18. 7. – Sam Smith, Colours of Ostrava, Ostrava 27. 7. – Ed Sheeran, Park 360, Hradec Králové

Extravagantní Colours a Ed Sheeran všude kolem

Velké hvězdy už oznámily i tuzemské domácí festivaly. Tou největší, pokud se ještě organizátoři s něčím nevytasí, bude nejspíš irský písničkář a zpěvák Ed Sheeran, jeden z nejposlouchanějších umělců současnosti, který přijede na pozvání Rock for People. Na festivalu samotném ovšem nevystoupí, jeho koncert se ale bude konat právě v domovském areálu Rock for People, královéhradeckém Parku 360, a to 27. července 2024.

Není to jediný umělec, který v Česku vystoupí v rámci Rock for People Concerts. Na jaře 2024 se v rámci koncertní série vrátí headlineři loňského festivalového ročníku, britští rockeři The 1975 (14. března Sportovní hala Fortuna, Praha) nebo punkoví Idles (11. března SaSaZu, Praha).

Velké letní lákadlo nabízí i Colours of Ostrava. Na rozdíl od dosud jmenovaných umělců totiž Sam Smith v Česku ještě nikdy nevystoupil. Umělec, který se proslavili milostnou baladou Stay With Me, skladbou Writing’s on the Wall pro bondovku Spectre nebo aktuálním hitem Unholy, v roce 2019 oznámil, že „po letech souboje s vlastní genderovou identitou se ji rozhodl přijmout se vším, co to obnáší“. Od té doby prochází transformací, která se odráží i v jeho umělecké sebeprezentaci. Jméno Sama Smithe už se nespojuje s pomalými ploužáky o lásce, ale s extravagantními tanečními hity.