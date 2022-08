Brutal Assault oslaví 25 let. Po covidu a s válkou za zády

Po dvouleté pauze způsobené pandemií onemocnění covid-19 se tento týden v plné síle vrací festival extrémnějších forem metalové muziky Brutal Assault. Historickou pevnost v Josefově na Náchodsku kytarové riffy rozezní už v úterý 9. srpna. Festival je letos jubilejní, slaví čtvrtstoletí.

Radek Pavlovič z pořadatelského týmu festivalu v rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal, jaké je to pořádat velkou mezinárodní akci v době, kdy ještě neskončila epidemie covidu-19 a v Evropě se navíc začalo válčit.

Kromě zdražování energií, které s sebou ruská agrese na Ukrajině přinesla, ale své honoráře enormně vystřelily i hvězdné kapely. „To vše letos bude mít za následek ztrátovost nejedné zavedené akce, která svůj rozpočet a cenu vstupenek skládala v situaci z před dvěma lety,“ říká k situaci na festivalové scéně.

Nezapomněli jste v posledních dvou letech, jak se pořádá velký mezinárodní festival?

Nezapomněli. Jednak jsme si během dvou covidových let udělali dva udržovací menší festivaly, ale především jsme si teď v červnu udělali rozcvičku v podobě Basinfirefestu. Ta nám dost pomohla. V mžiku jsme si ujasnili, co je třeba nepodcenit a na co si dát pozor.

Co vás pandemie covidu naučila?

Především to, že nic není samozřejmé a jak i dnešní moderní a vyspělý svět se během chvíle dokáže dostat na lopatky.

Jak se pandemie, která sice není teď tak viditelná, ale očividně ještě neskončila, projeví na letošním ročníku Brutal Assault?

Dle posledních čísel si můžeme být jisti, že ještě neskončila. Snad nás na podzim situace okolo covidu už nezaskočí, neb co se koncertů týče, období až do konce roku je neuvěřitelně nabité. Pro fanoušky Brutalu se ale nic nemění. Všichni po těch dvou letech víme, jak s hygienou a co znamená být zodpovědný. Jakákoli opatření by tak návštěvníci neměli pocítit. Jde spíše jen o drobná preventivní opatření.

Z pandemie covidu jsme se postupně přesunuli do období, kdy se v Evropě, pár set kilometrů od našich hranic, válčí. Mělo to nějaký vliv na festival?

Krom toho ekonomického dopadu, kdy se vše neuvěřitelně zdražilo, to má za následek odřeknutí několika interpretů ze zámoří a také většinovou neúčast fanoušků z východní Evropy. Sami jsme z těchto důvodů žádnou kapelu nerušili a ani jinak nikoho z této oblasti neperzekvovali.

Poprvé na festivalu zahraje kapela 1914 z Ukrajiny. Je její zařazení na festival záměrem, jak podpořit ukrajinské umělce, nebo bylo její vystoupení v plánu ještě před ruskou invazí?

1914 nejsou jedinou ukrajinskou kapelou, kterou letos na festivalu máme. Ukrajinské trio v našem line-upu ještě čítá Ignea a Jinjer, kteří v Čechách i na Brutal Assaultu vystupují pravidelně. Pozvání těchto kapel není žádným politickým aktem, i když musíme uvést, jak s lidem Ukrajiny v těchto temných dobách soucítíme.

Jste známí tím, že se na váš festival sjíždí doslova celý svět. Máme ve stanových městečkách očekávat opět exotiku, nebo návrat těchto fandů po covidu bude z různých důvodů pomalejší?

Ve stanových městečkách a na festivalu i letos uslyšíte exotiku a nejrůznější směsku jazyků, ačkoli procento jejich podílu letos bude určitě o něco menší. Ne snad z důvodu covidu, ale právě pro komplikovanější způsob dopravy jak z hlediska nejistoty v transatlantických spojích, tak charakteru ekonomického.

Vždy jste patřili mezi lídry v ekologii a moderních technologiích, jako první jste zavedli třeba recyklovatelné nádobí, byli jste průkopníky v cashless systému. Co nového připravujete letos?

Ani letos jsme nespali. Máme kompletně nový systém pro třídění a využití odpadu v areálu i kempech - speciální třídicí nádoby vyrobené z recyklovaného materiálu. Roztříděný odpad navíc budeme maximálně využívat. Z bioodpadu, kam patří i naše ekonádobí, se bude vyrábět bioplyn, a pro maximální využití plastů se příští rok fanoušci dočkají i speciální edice merche vyrobeného z takto zrecyklovaných materiálů.

Zmínit ale můžu už i dva roky běžící projekt Brutal Forest – les vysázený fanoušky Brutalu v několika lokalitách u Hradce Králové, jehož růst a odbourávání CO2 má snížit uhlíkovou stopu festivalu.

Letošní program máte namixovaný ze superpopulárních kapel, stálic, ale i mnoha skupin, které na Brutal Assault zahrají poprvé. Byl to záměr? Nebo jste museli z různých důvodů dělat hodně změn v programu?

Změny na poslední chvíli proběhly z důvodů uvedených výše. Tento koncept však držíme už několik let. Otevřenému fanouškovi chceme napomoci objevovat a rozvíjet ho, náročného chceme uspokojit. A to bez nových tváří a talentů v line-upu nelze. A populární stálice zas padnou do noty tomu tradičnějšímu posluchači, který má rád to své.

Jaká je letos nálada mezi kapelami? Těší se na festivaly?

Nálada je dobrá, konečně se vše z hlediska bývalých omezení ustálilo. Všichni se po té pauze těší, tak nám to snad případné logistické trable nebudou příliš kazit.

Přinesla doba covidová třeba i změny v chování některých „velkých“ kapel? Že třeba sníží své nároky a omezí hvězdné manýry? Nebo naopak?

Spíše naopak. Trend růstu cen nepostihl pouze servis, služby a náklady na dopravu, enormně vystřelily i honoráře. Ale s tím už se holt budeme muset tak nějak poprat všichni, což letos bude mít za následek ztrátovost nejedné zavedené akce, která svůj rozpočet a cenu vstupenek skládala v situaci z před dvěma lety.