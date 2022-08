Brutal Assault v Jaroměři nabídne během pěti dní okolo 150 kapel

Festival se podle nich vrací do Josefova v plné síle po třech letech a bude o den delší. V letech 2020 a 2021 se kvůli pandemii koronaviru konal v omezeném rozsahu pod jinými názvy. Podrobný program festivalu a další informace jsou na webu .

„Jedna z největších metalových přehlídek v Evropě poprvé začíná už úterním programem, který se naplno rozjede po 14:00. Soupiska nabízí rekordní počet 150 kapel, kde legendy typu Mercyful Fate, Cannibal Corpse, Mayhem nebo Cradle Of Filth střídají mladé naděje ze všech koutů světa,“ sdělují pořadatelé.

Součástí festivalu bude tradičně také doprovodný program, například již zavedené horor kino, autogramiády, ale i výstavy. Přibude postapokalyptická zóna inspirovaná filmy Mad Max a počítačovou hrou Fallout, jazzová vinárna s živým pianistou, Plechová huba - soutěž v pojídání chilli, podzemní atrakce Pit of Doom pro odvážné, nebo Brut ALE - speciálně uvařené pivo pro 25. výročí festivalu, uvedli pořadatelé. Pavlík upozornil, že vstupenky zakoupené od září 2019 zůstávají v platnosti i na tento ročník. „Vyprodáno není, zájemci nemusí mít strach, že by vstupenky nesehnali,“ řekl ČTK.

Brutal Assault vznikl původně jako malá akce na Moravě a často měnil místo svého konání. Přelom přinesl rok 2006, kdy díky atraktivnímu programu do Svojšic u Přelouče dorazilo 7000 lidí, po přesunu do Josefova návštěvnost ještě vzrostla. V posledním předpandemickém roce v roce 2019 dorazilo na festival 22.000 až 23.000 lidí včetně umělců a servisu přehlídky.

Pevnost Josefov, dnes součást Jaroměře, vznikla v roce 1780 z podnětu císaře Josefa II. kvůli ochraně zemských hranic před Pruskem, o sedm let později byla předána jako bojeschopná. Poté se dál modernizovala, a to až do roku 1850, kdy zažívala největší rozkvět.