Cate Blanchett v roli manipulátorské dirigentky předvádí herecký koncert

Hned po titulcích, dřív než jsme uvedeni do děje a seznámeni s ostatními postavami, následuje čtvrthodinové interview protagonistky s novinářem z New Yorkeru. Na předem připravené otázky zaznívají stejně prefabrikované odpovědi. Dostáváme průřez kariérou a myšlenkovým světem Lydie Tár, držitelky cen Emmy, Grammy, Oscar i Tony, jejímž vrcholným počinem by se brzy mělo stát dirigování Mahlerovy Páté symfonie s berlínským orchestrem. Současně poprvé zakoušíme strnulou úctu, která bude setkání s geniální umělkyní doprovázet. Ostatní s ní zacházejí jako s nedotknutelnou modlou a ona se podle toho chová.