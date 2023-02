Chilský básník Pablo Neruda byl otráven, tvrdí rodina. Má novou analýzu

Chilský básník Pablo Neruda, který zemřel ve věku 69 let v roce 1973 dva týdny po vojenském převratu Augusta Pinocheta, byl otráven. Uvedla to rodina tohoto nositele Nobelovy ceny za literaturu, která se odvolává na novou zprávu mezinárodních expertů.

„Nyní víme, že měl v kostech bakterii clostridium botulinum, která tam neměla co dělat. A co to znamená? Že Neruda byl zavražděn v roce 1973 agenty státu,“ řekl agentuře EFE v pondělí Nerudův synovec Rodolfo Reyes.