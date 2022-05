Devadesátky končí. Inscenace Discoland těží poslední příběhy z divoké doby

Jedna z posledních předprázdninových repríz autorské inscenace Discoland byla tak beznadějně vyprodaná, že jsem musela vzít za vděk přístavkem. Devadesátky ve společnosti očividně rezonují, a to nejen díky nedávno odvysílanému krimiseriálu. Byla to doba, kdy se lámal chleba. Teď už jen sbíráme drobky, co napadaly pod stůl.