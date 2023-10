Do kin jde film o turné Taylor Swift, zřejmě pokoří žánrové rekordy

Americká popová hvězda Taylor Swift v noci na dnešek před publikem fanoušků a celebrit představila film o svém aktuálním globálním turné, který se pravděpodobně stane nejvýdělečnějším hudebním filmem všech dob. Snímek nazvaný Taylor Swift: The Eras Tour podle distributora během prvního víkendu vydělá kolem 150 milionů dolarů (skoro 3,5 miliardy Kč). Dnes vstupuje do severoamerických kin, od pátku se bude promítat i v Česku.

Na středeční premiéru v Los Angeles dorazili kromě hlavní hvězdy také hollywoodští herci Rachel Zeglerová, Simu Liu nebo Adam Sandler, píše web The Hollywood Reporter (THR). Přípravy večera byly podle zpravodajské společnosti BBC uchovávány v tajnosti, přičemž pozvánku dostali i vybraní fanoušci prostřednictvím streamovací služby Spotify. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda Swift dorazí, překvapením byla také účast ikony stylu R&B Beyoncé.

„Hráli jsme tenhle koncert v dešti i za sluníčka, v nemoci i ve zdraví, ať se v našich životech dělo cokoli. A dělali jsme to s úsměvem na tváři díky tomu, co nás vítalo na druhé straně,“ uvedla 33letá zpěvačka v odkazu na své oddané fanoušky.

Film o turné se měl původně začít po celém světě promítat v pátek, Swift ale těsně před slavnostní premiérou ohlásila, že v USA a Kanadě se v důsledku „bezprecedentní poptávky“ dostane do kin už dnes. Celkem se bude The Eras Tour o víkendu promítat asi ve stovce zemí včetně Česka.

Nejvýdělečnějším koncertním filmem byl dosud v žebříčcích severoamerických kin snímek Justin Bieber: Never Say Never z roku 2011 s tržbami 73 milionů dolarů. Dokumentární film This Is It o přípravě turné Michaela Jacksona, který vyšel krátce po jeho smrti v roce 2009, dosáhl celosvětových tržeb ve výši necelých 182 milionů dolarů.