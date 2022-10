Do Prahy přijedou Depeche Mode. Se svou největší show

Martin Gore k projektu Memento Mori uvedl: „Na tomto projektu jsme začali pracovat na počátku pandemie a jeho témata byla přímo inspirována touto dobou. Po Fletchově smrti jsme se rozhodli pokračovat, protože jsme si jisti, že by si to přál, a to projektu skutečně dodalo další význam.“ Dave Gahan dodal: „Fletchovi by se toto album líbilo. Opravdu se těšíme, až se o něj s vámi budeme moci brzy podělit, a nemůžeme se dočkat, až vám ho příští rok představíme na koncertech.“