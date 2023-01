Film s nejvíce nominacemi na Oscara překvapil. Sošku můžou získat tři Češi

O nejdůležitější cenu Oscarů se utká deset filmů, které snad nemohou být odlišnější. Na jedné straně nominovaných stojí kasovní trháky jako Top Gun: Maverick nebo Cameronův Avatar: The Way of Water, který svým výdělkem před několika dny pokořil hranici 2 miliard dolarů. Nebylo by ale divné, kdyby se akademie přiklonila k umělečtěji laděným snímkům, ať už by to byly intimní Fabelmanovi Stevena Spielberga, nebo filmy, které bodovaly na evropských festivalech: Östlundův satirický Trojúhelník smutku oceněný v Cannes nebo kontroverzní Tár, za který si v Benátkách odnesla sošku herečka Cate Blanchett.