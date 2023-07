Glosa: Jediná věc, kterou by Kazma překvapil, je dobrý film

Na České lvy přivedl falešného Jima Carreyho, udělal poprask v soutěži Prostřeno. Jeho zatím poslední prank začal na festivalu v Karlových Varech. „Smrdělo to od začátku, co?“ culil se rodák z Kroměříže za stolem na tiskové konferenci, zatímco židle kolem něj zůstávaly prázdné. Novináři přitom čekali ohlášené Jiřího Bartošku, Hynka Čermáka nebo Ondřeje Sokola, kteří měli hrát v novém válečném filmu Tajný zákop.

Jak to dopadlo, víme. Jako vždycky. Za unavené novináře, kteří ve Varech denně obíhali tiskovky a projekce a pak museli sledovat Kazmovu rozpačitou prezentaci, si postěžovala Mirka Spáčilová. Šprýmař prý šel za hranu nevkusu, když lákal na prezidenta festivalu, který v té době zápasil s nemocí.

O pár týdnů později je zase všechno jinak. Média teď píší, že Kazmův film, který má jít do kin příští měsíc, i po nepovedeném karlovarském fórku na novináře budí obrovský zájem.

„Už měsíc před premiérou můžeme hovořit o rekordních počtech prodaných vstupenek. Kina po celé České republice hlásí, že mají téměř vyprodáno, a přidávají další sály, aby se připravila na srpnový nápor diváků,“ píše se v nepodepsaném článku deníku Blesk.

Onen enormní zájem v textu potvrzuje distributor z Bontonfilms a sítě kin Cinema City a CineStar. Shodou okolností tedy instituce, kterým se zájem o Kazmův snímek velice hodí. Je to trochu, jako kdyby se člověk přeptával na něčí úspěchy u jeho příbuzných.

Oči pro pláč

Opravdu se lístky na Onemanshow: The Movie prodávají? Neexistuje žádná databáze, která by dokázala změřit celková čísla vstupenek zakoupených v předprodeji. Musíte se prostě proklikat weby českých kin a kontrolovat obsazená místa. A pro Kazmu to vypadá dobře.

Pražský CineStar na Andělu hlásí na den premiéry v sedm večer téměr plný sál. Podobně je na tom třeba pobočka v Jihlavě. V dalších dnech je volněji. Na projekci v centru Prahy v osm večer o víkendu zatím jen dvě obsazená místa. Jihlava i České Budějovice ale pořád hlásí poměrně důstojné množství prodaných vstupenek (i když už nejde o plné sály).

S Kazmovým rekordem to ovšem není tak žhavé, jak se z některých zpráv zdá. Lístky mizely rychle i na Nolanova Oppenheimera, radost kinařům udělala také Barbie. Za poslední dobu se rychle prodávaly vstupenky i na záznam derniéry představení Ucpanej systém z Dejvického divadla. „Zmizely během čtyřiceti minut a kina přidávala, co se dalo,“ tvrdí kinař Petr Vítek, který prý podobný zájem jako v případě divadelní derniéry nezažil.

V případě Kazmova filmu navíc pořád nevíme spoustu věcí. Co když část lístků nakoupila jeho produkční společnost? Jak moc funguje trik s hrou, která je údajně s filmem spojená a která ponouká diváky, aby si zakoupili co nejvíce lístků a měli větší šanci vyhrát úžasné ceny? Existuje vůbec Onemanshow: The Movie, nebo po něm zůstane jen ta krátká, nicneříkající upoutávka, která vypadá, jako by ji dal dohromady generátor trailerů?

Nemůžu si pomoct, celá tahle událost domácí kinematografie mi připomíná obchoďák Český sen, do kterého se hrnuly fronty zákazníků, aby zjistili, že za krásnou fasádou je jenom posečené pole. Místo obřích slev tehdy lidem zůstaly akorát oči pro pláč. To se v srpnu může stát i při pohledu na prázdné projekční plátno.

Kazma obnovuje film?

„Kolik to stálo, by mě zajímalo?“ ptal se v roce 2004 pán před maketou obchoďáku Český sen. Kazma hlásí, že rozpočet Onemanshow: The Movie přesáhl 70 milionů korun. Pro srovnání - očekávané české sci-fi Bod obnovy se pohybuje kolem 40 milionů. Taky se těšíte na Kazmovy vizuální efekty? Třeba jak nechá zmizet prázdné sedačky v sálech?

Mimochodem, každý publicista, který o šprýmařovi píše, ať už v dobrém nebo kriticky, Kazmovi také skáče na lep. Včetně autora tohoto komentáře. Možná by bylo dobré s tím přestat. Nebrat vážně ani ta hluboká poselství, která po vtípcích Kazma rád přidává.

Stačí si vzpomenout na srandičky v Prostřenu. Když před lety do populární soutěže najal herce s Tourettovým syndromem a upoutal zájem publika, nešlo Kazmovi prý o zviditelnění sebe sama, ale o to, abychom chorobu brali vážně.

Možná chce teď upozornit na prázdné kinosály? „Chci, aby to lidé viděli v kině,“ opakuje v rozhovorech, ale jedním dechem dodává, že diváky čeká zážitek, na který vůbec nejsou zvyklí. Jinými slovy, tady fakt nepůjde o zážitek z dobrého filmu. O film tu totiž v první řadě nikdy nešlo. Onemanshow: The Movie se nekoná. Koná se „joke“.