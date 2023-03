Glosa: Přepíšeme i Nirvanu, protože není správňácká?

Poté co v literárním světě vyvolalo kritiku přepsání knížek britského spisovatele Roalda Dalha do jazyka bez výrazů, které mohou být dle nakladatele považovány za urážlivé, se teď podobné úpravy dočkaly i svazky Iana Fleminga o Jamesi Bondovi.

Než se dostanu k jádru věci, zabrzdím ještě na moment u Pulp Ficiton. Pokud by z Oscarem a Zlatou palmou oceněného kultu chtěl dnes někdo vymazat každičkého „negra“, musel by rovnou zrušit celý Tarantinův film.

Stáhnou je z prodeje, až vejde v širší známost text oblíbené skladby Kurta Cobaina „I Hate Myself and Want to Die“? Ano, toho Cobaina, který se později v garáži zabil brokovnicí?