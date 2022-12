HaDivadlo zkoumá, kam vedou naše gaučové diskuze o válce

Muži se pokoušejí pochopit svět ovlivněný válkou na Ukrajině, která posouvá tektonické desky v myslích všech zúčastněných. Jedním z důležitých úběžníků scénáře bohatého na perspektivy je žárlivostí i nejistotou prosáklá komunikace v rámci polyamorického vztahu, v němž žije David se svou přítelkyní Bárou (Táňa Malíková) a s její přítelkyní běloruského původu Nasťou (Magdalena Straková). Dohady o (ne)výhodách otevřeného vztahu tvoří paralelu k debatě mezi Davidem a Víťou o tom, jak moc velká otevřenost vůči ruské kultuře je dnes legitimní na poli umění. David totiž pojal kontroverzní záměr inscenovat básnickou sbírku Josifa Brodského Vodoznaky. Víťa coby jeho odpadlý spolužák z dramaturgie mu připomíná, že tento ruský autor počátkem devadesátých let kritizoval samostatnost Ukrajiny.

Krátkodobě pronajatý gauč se postupně stává významově nabitou metaforou. Situace čím dál častěji ústí do snových výjevů, které mezi ty ostatní přirozeně zapadají. Jsou to decentní pohybové momenty, kdy si postavy přestanou hlídat své obvyklé masky tlumící všechny silnější emoce. Sem se promítají zkušenosti Magdaleny Strakové a Radima Chyby z dlouhodobého působení v nezávislém Divadle D’Epog. Tamní pohybově náročná tvorba je totiž založena na vyjadřování emocí, které z člověka vycházejí spíše nezávisle na jeho vůli a vědomí. Zde sice vstupují do hry nenápadně skrze detaily, přesto zcela zásadně ovlivňují celkovou atmosféru.