Hlavně ať nikdo nevybočuje. Koťátková vystavuje těla ve škatulích

Výstava s názvem Moje tělo není ostrov se odehrává v obřím těle, které částečně připomíná člověka, částečně rybu. V jeho břiše se povalují pilulky, možná jsou na uklidnění. Na to, aby nositel těla příliš nevybočoval z normálu.

Co kdyby bylo možné tělo změnit, třeba tak, aby více vyhovovalo tomu, kým se cítíme být uvnitř? Co kdyby tělo mohlo svobodně vyjadřovat, co cítí?