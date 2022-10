Hudební ocenění Mercury letos získala britská rapperka Little Simz

Hudební ocenění Mercury Prize za nejlepší britské nebo irské album roku získala letos rapperka Little Simz se svojí deskou Sometimes I Might Be Introvert (Někdy jsem možná introvert). Osmadvacetiletá britská zpěvačka nigerijského původu byla favoritkou mezi nominovanými, k nimž patřila například hudební hvězda Harry Styles.

Mezi letos nominovanými byli například skotský jazzový pianista Fergus McCreadie s albem Forest Floor, velšská zpěvačka Gwenno s albem Tresor nebo bývalý člen chlapecké skupiny One Direction Harry Styles s albem Harry’s House. Herečka Jessie Buckleyová a bývalý kytarista kapely Suede Bernard Butler byli nominováni za kritiky oceňovanou spolupráci na albu For All Our Days That Tear The Heart. Zpěvačka Joy Crookesová si vysloužila nominaci hned za svůj debutový disk Skin, stejně jako rapper Kojey Radical za své první album Reason to Smile, rockové duo Wet Leg se stejnojmennou deskou, a postpunková kapela Yard Act díky albu The Overload.