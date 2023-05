Johnny Depp je v Cannes králem. Festival začal jeho filmem, hraje Ludvíka XV.

76. ročník filmového festivalu v Cannes byl zahájen. Po červeném koberci se prošly první celebrity, v kinosálu se představila první velká premiéra, drama Jeanne du Barry s Johnnym Deppem v hlavní roli. Filmovým odpadlíkem, jehož kariéra se vinou soudního sporu s exmanželkou Amber Heard ocitla na bodu mrazu. Restartovat by ji měl snímek režisérky, herečky a scénáristky Maïwenn, ve kterém Depp mluví francouzsky.

Film vypráví příběh Jeanne Vaubernierové, ženy z nejnižších vrstev francouzské společnosti 18. století, která se po společenském žebříčku vyšplhá až nahoru a stane se milenkou krále Ludvíka XV., ztvárněného právě Johnnym Deppem.

„Je to zábavný spektákl, který si vlastní marnivost uvědomuje pouze částečně,“ píše o snímku natáčeném na zámku ve Versailles britský Guardian. Deppův herecký výkon recenzenti chválí a na herce samotného čekalo v Cannes vřelé přijetí. Jak se k návratu hvězdy postaví Hollywood, zatím jasné není.

„Je nepravděpodobné, že by film našel v Severní Americe distribuci,“ myslí si redaktor webu Indiewire. Dodává ale, že producenti v Los Angeles budou Deppa jistě bedlivě sledovat.

Návrat staré školy

„Je to opravdu dobrý Indiana Jones, jsem pyšný na to, co s ním Jim udělal,“ řekl Ford na adresu nového pokračování. Po jeho boku se ve filmu objeví britská herečka Phoebe Waller-Bridge známá z oceňovaného sitcomu Fleabag.

Nový snímek přivezl také režisér Martin Scorsese. V thrilleru Killers of The Flower Moon se opět ukážou jeho herečtí oblíbenci: Leo DiCaprio a Robert DeNiro. Adaptace románu Davida Granna o sériových vraždách původních obyvatel Ameriky ve dvacátých letech v Oklahomě je podle Scorseseho skoro tři a půl hodiny dlouhá a aby si ji divák užil, musí ji prý vidět v kinosále.

Do Cannes se vrátil i legendární Ken Loach, který tu může získat už třetí Zlatou Palmu. Tentokrát se snímkem The Old Oak o posledním hostinci v bývalém důlním městečku v hrabství Durham, které se teď musí vypořádat s příjezdem imigrantů. Jak už je pro Loache typické, ve filmu se objevují neherci. Místní lidé i uprchlíci.

„Fakt nemám ponětí, co dělám,“ řekl BBC představitel majitele hospody, místní bývalý hasič Dave Turner. „Je to děsivé, lepší slova pro tu zkušenost nemám. Ale protože je to projekt Kena Loache a protože lidi okolo něj vás donutí tomu věřit, jsem tady.“

V Cannes se představí také novinka Wese Andersona nebo nový seriál z dílny HBO The Idol, který spojil dohromady zpěváka The Weeknda a tvůrce televizního hitu Euforie Sama Levinsona. Podle redaktorů webu Vulture se seriál z temných zákoutí Hollywoodu inspiruje kariérou zpěvačky Britney Spears a vypráví o popové hvězdě, kterou do svých řad vláká kult vedený The Weekndem.

Už teď mimochodem seriál provází pověst nezřízeného chaosu. Po příchodu Sama Levinsona do tvůrčího týmu byl z velké části přetočen. Jak bude přijat, to se dozvíme během několika dní.