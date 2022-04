Když nesmíte odejít z práce. Seriál Odloučení je příliš reálná dystopie

S hlavními postavami se seznámíte podivně. Aniž by ony znaly samy sebe. Společně pak putujete bezduchým prostředím kanceláří a zjišťujete, kde jste se to ocitli. Hlavní premisou seriálu je bombasticky jednoduchý nápad: protagonisti Odloučení mají dvě oddělená vědomí. Jedna část jejich osobnosti se probudí, jen když jsou v práci. Ta druhá si užívá volného času a se svým pracovním dvojníkem nemá vůbec žádný kontakt. Tedy až na příležitostné a úzkostlivě hlídané videovzkazy zprostředkované jejich záhadným zaměstnavatelem, firmou Lumon.

Je to už pár let, co se objevil srovnatelně svěží dystopický seriál. Naposledy to byl Westworld o „lunaparku“, ve kterém se hráči mohou chovat jako v počítačové hře. Místo postaviček z pixelů ale mají k dispozici realisticky vypadající roboty, ve kterých se postupem příběhu probouzí vlastní vědomí. Odloučení má oproti Westworldu tu výhodu, že jeho základní premisa je ještě jednodušší. Stejně tak se tvůrci moc nepatlají s vysvětlováním, jak funguje jejich fiktivní svět. U jiného seriálu by mohlo hrozit, že diváky třeba nevtáhne, nepolapí. U Odloučení naopak minimalistický způsob vyprávění pomáhá k interpretační volnosti – jako diváci jsme ponoukáni k úvahám o našem vztahu k práci. A jakkoliv se „oddělené“ vědomí, které leží ve středu dění seriálu, může zdát jako divoký sci-fi nápad, paralel s našimi pracovními životy je tu až nepříjemně mnoho.