Když socialistická šeď snila o barvách. Vyšla kniha o komunistické reklamě

Mnozí si ještě vzpomenou na televizní medvědy, co šli pro med do Jednoty, rozesmátě poskakující mladé ženy ve sportovním s lahví limonády či žvýkačkou, nebo dokonce na podnikové soft erotické kalendáře žen pózujících s traktory, vysokozdvižnými vozíky nebo obráběcími stroji. Za těmito fragmenty vzpomínek na topornost pozdně socialistické reklamy, zvláště ve srovnání s dynamickou kapitalistickou produkcí, která sem tu a tam prosákla, existují ale dějiny spletitého přediva vztahů institucí, osobností, politik, strategií, které původní prvorepublikovou reklamní tradici přetvářely i adaptovaly na socialistickou ekonomiku a nové materiálové a mediální formáty – a zdaleka ne nutně poklesle.

Kniha především ukazuje složitý meziprostor mezi propagandou, propagací i osvětou, kdy reklama nabírala kromě svých čistě komerčních funkcí mnohé další, některé specifické či uzpůsobené právě pro socialismus. Zatímco současné nástroje především digitálního marketingu pohánějí devastující turbospotřebu, pohled do minulosti ukazuje reklamní průmysl také jako součást demokratizované, přiměřené či racionální spotřeby (dnes bychom mohli říci i udržitelné), která je součástí vize socialistické modernity.

Knihou prochází i chronologická perspektiva, která zachycuje stylové proměny – navzdory jisté (jakkoliv ne hermetické) uzavřenosti československého marketingu před světem a jeho technickými a materiálními omezeními. Sledujeme proměny formální – od padesátých let a dominance ilustrace přes postupné ovládnutí reklamy fotografií i po její další proměně, která je mimo jiné dobře patrná na příkladu módních časopisů.

Přes svou odbornou fundovanost Spotřební imaginace státního socialismu zevrubně zachycuje vizuálně bohatý svět, který se vzpouzel tomu, co se zaužívaně označuje jako „socialistická šeď“. Prostřednictvím do určité míry trpěného nebo podceňovaného oboru, jímž reklama tehdy byla, otevírá řekněme ideologicky pružné okraje světa socialismu i to, jak si v rámci možností kreativně osvojoval západní (ale oklikou i sovětizované) vizuální a hodnotové vzory.