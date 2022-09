Komentář: Hřebejkův seriál má předsudky. Stejně jako my všichni

Ale i „stárnoucí seladon“, jak tyto muže (!) nazvala Táňa Zabloudilová, nakonec může dát společnosti důležitý vhled do toho, jak se konstruuje status ženy, muže, vztahů moci, co hýbe lidmi, kteří desítky let ovlivňují většinový vkus společnosti. Nikdy to není jednosměrný proces. To vše tu bije do očí, jak si přesně všimla Mirka Spáčilová, jen to vzít vážně a vidět.