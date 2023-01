Kozubův vtip hanobí oběti holokaustu, stěžují si zástupci Židů a Romů

Kozub jako vtip ve svém představení vyprávěl, jak někdy po druhé světové válce jede autobus plný Romů, který se jede podívat do ghett, aby se to už nikdy neopakovalo. Průvodčí jde oznámit, že přijel „autobus plný cikánů“ a vrátný na to odpoví: „To my tady ale už neděláme“.