Milan Kundera nebyl český, ani francouzský, ale evropský spisovatel

Milan Kundera se snažil před tímto oxymóronem uprchnout, prezentovat se prostě jako „spisovatel“ – jedndouše, ale zásadně. A z této situace vzniká to, co zásadně ovlivnilo chápání Kundery a jeho díla: nedorozumění.

Je tu politické nedorozumění, o kterém jsme se právě stručně zmínili. Kundera neodešel do francouzského exilu z politických důvodů, vybral si Francii jako svou literární vlast, jako literární svět, ke kterému měl blízko (viz jeho vášeň pro Diderota, kterému věnoval svůj poslední divadelní kus Jakub a jeho pán: Pocta Denisu Diderotovi). Existuje věta, která říká: „Havel šel do vězení – a stal se prezidentem; Kundera odešel do Francie – a stal se spisovatelem.“ Je-li tato věta krutá a téměř nespravedlivá, dobře vypovídá o realitě Kunderova exilu: nikoli politického, ale literárního.

Dalším nepochopením je nepochopení identity. Příliš často padá otázka „francouzského“, nebo „českého“ Kundery. Ve skutečnosti to není jeden, ani druhý: je to spisovatel, který psal česky a francouzsky. Česky, PAK francouzsky. Jak opakovaně zmiňoval ve svých esejích, Kundera si román vybral a definoval jej jako nejevropštější umění. Pokud by bylo skutečně nutné mu přiřadit identitu, bylo by to vhodné učinit prostřednictvím literatury: v tomto smyslu Kundera byl a je evropským spisovatelem českého a francouzského jazyka.